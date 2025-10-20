Seleccionado de fútbol 7 se consagró subcampeón: hubo presencia balcarceña

El seleccionado argentino de fútbol 7 para personas con parálisis cerebral se consagró subcampeón de la Copa América disputada en Punta del Este, Uruguay, con una destacada participación de dos representantes balcarceños: Federico Ocantos, como jugador, y Omar Arreguito, integrante del cuerpo técnico.

El conjunto nacional alcanzó la final tras una sobresaliente actuación a lo largo del certamen. En el debut, Argentina goleó a Uruguay por 15-0; luego empató con Estados Unidos, lo que le permitió avanzar a las semifinales en el segundo lugar del Grupo A. En esa instancia, la albiceleste superó a Brasil por 2-0, con un doblete de Germán Romussi, accediendo así al encuentro decisivo.

En la final, el seleccionado argentino cayó por 4-1 ante Estados Unidos. El tanto nacional fue convertido por Mariano Morana. De esta manera, el equipo cerró su participación con un saldo de dos triunfos, una igualdad y una derrota, dejando una gran imagen en el torneo continental.

La presencia balcarceña en una competencia internacional de esta magnitud reafirma el compromiso y la calidad deportiva de los representantes locales, quienes fueron parte de un logro significativo para el fútbol adaptado argentino.