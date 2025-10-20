Shalom Lescano y Mariano Barreiro se destacaron en Tandil

El domingo 19 de octubre por la mañana se llevó a cabo la segunda edición del Desafío del Lobo, una competencia organizada por el Club Gimnasia de Tandil. En esta edición, la prueba incluyó dos distancias: 11 kilómetros y 4 kilómetros, en un circuito completamente asfaltado con desniveles característicos del relieve tandilense.

La atleta Shalom Lescano, tras haber competido una semana antes en un trail de casi 26 kilómetros en Paraguay, participó en la distancia principal de 11 kilómetros. Finalizó en el 5° puesto de la clasificación general femenina y obtuvo el 1° lugar en la categoría de 20 a 29 años, con un tiempo de 45 minutos y 31 segundos.

La ganadora de la general femenina fue Mariana Borelli, de Mar del Plata, con un tiempo de 40’18». El segundo lugar fue para Luján Urrutia, de Tandil (40’24») y el tercero para Fernanda Martínez, de San Manuel (42’18»).

En la clasificación general masculina, el primer puesto fue para Mariano Barreiro, de Balcarce, con un tiempo de 35’33». En segundo lugar finalizó Emmanuel Ance, de Tandil (35’45»), y en tercer lugar Julián Villalba, también de Tandil, con un registro de 36’50».