Soledad Davico: «Le juré a mi hija que voy hacer justicia»

El pasado 5 de septiembre, Claribel Medina hubiese cumplido 24 años. La joven falleció en el Hospital Felipe A. Fossati en un caso que su entorno denuncia como presunta mala praxis. Desde entonces, su madre, Soledad Davico, encabeza mensualmente marchas en reclamo de justicia.

Davico visitó los estudios de Radio 100.9 y anunció que este sábado, a las 16:00 horas y en el marco del «Día de la Madre», se realizará una nueva concentración en Plaza Libertad.

«Yo voy al cementerio cada domingo y siempre le prometo que voy hacer justicia. A ella la mataron y quienes fueron deben pagar», declaró Davico. Además, indicó que se aguardan resultados de las pericias para determinar si la causa avanzará a juicio oral.

