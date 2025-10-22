Taekwondo: La escuela HENKO realizó la segunda edición del Dung San

La escuela de taekwondo HENKO realizó la segunda edición del Dung San que contó con la participación de los alumnos y sus familiares.

La actividad, que se desarrolló en sierra “La Barrosa”, consistió en un entrenamiento que dicta el fundador del Taekwon-Do, el general Choi Hon Hi en la enciclopedia, en el cual establece que es necesario conectar con la naturaleza y con las montañas o sierras para forjar el espíritu marcial.

La iniciativa estuvo a cargo del Sabum Andrés Escubet, quien se mostró gratificado teniendo en cuenta el compromiso con la disciplina que demostraron alumnos y familiares y por el acompañamiento a las diversas propuestas de la escuela.

Por consultas comunicarse al (2266) 501292.