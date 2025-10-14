Tres jugadores de Balcarce participaron del Torneo Regional del Circuito Nacional FATM en Catriel

Este fin de semana se desarrolló en la ciudad de Catriel, provincia de Río Negro, una nueva fecha del Torneo Regional correspondiente al Circuito Nacional de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM). El evento contó con la participación de representantes de las provincias de La Pampa, Mendoza, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro.

Una delegación de Balcarce, compuesta por tres jugadores, formó parte de la competencia. Estuvieron acompañados por los entrenadores Nicolás y Fabián Bianchini.

Joaquín Kuch compitió en las categorías Sub 15 y Sub 19. En Sub 15 clasificó primero en su grupo de cuatro jugadores, con una efectividad del 60% en los partidos disputados, y alcanzó los cuartos de final de la llave A. En Sub 19 logró clasificar segundo en su zona y también llegó a cuartos de final.

Cristóbal Barbieri participó en Sub 13 y Sub 15. En Sub 13 clasificó primero en su grupo de cuatro jugadores y avanzó hasta las semifinales, alcanzando el tercer puesto. En Sub 15 fue segundo en su zona tras caer ante el mendocino Piruzzi, integrante de la selección argentina, y llegó a cuartos de final en la llave A. Ganó el 50% de los partidos que disputó.

Ignacio Bianchini fue subcampeón en la categoría Sub 19. Clasificó primero en su grupo y en instancias finales venció al mendocino Espinoza por 3-1 y a Ignacio Serra (Río Negro) por 3-2 en semifinales. En la final cayó ante el jugador local, Santiago Serra.

La participación de la delegación balcarceña se dio en un torneo que reunió a deportistas de distintas regiones del país, en una competencia puntuable a nivel nacional.