Un hombre fue aprehendido mientras sustraía elementos de una camioneta

Efectivos de la Estación de Policía Comunal de Balcarce, junto con personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, aprehendieron a un hombre de 35 años que había sustraído una herramienta del interior de una camioneta estacionada.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 24 y 35, donde personal policial que realizaba recorridas preventivas observó a un individuo que se daba a la fuga con una desmalezadora de color naranja. Posteriormente se comprobó que el elemento había sido sustraído de la caja de una camioneta Nissan Frontier, propiedad de un vecino domiciliado en calle 24 N° 991.

Tras lo sucedido, el hombre fue aprehendido y se procedió al secuestro del elemento sustraído. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, quien dispuso la formación de una causa por “Hurto” y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán, una vez cumplidas las diligencias legales correspondientes.