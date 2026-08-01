Vecinos asistieron al caballo que permanecía caído en un charco y luchan por salvarle la vida

Un grupo de vecinos se movilizó para asistir al caballo que permanecía caído en un sector anegado de la zona de calles 48 entre 9 y 11, luego de que se difundieran imágenes que evidenciaban el delicado estado en el que se encontraba el animal.

Alejandro Parra, Kevin Pezzente y Martina Parra llegaron hasta el lugar y comenzaron con las primeras tareas de asistencia. Allí le suministraron suero, vitaminas y rehidratantes con el objetivo de estabilizar al potrillo y darle una oportunidad de recuperación.

Las maniobras se realizaron en un contexto complejo, marcado por las intensas lluvias y la actividad eléctrica que afectó a la ciudad durante las últimas horas, condiciones que dificultaron el trabajo de quienes acudieron en ayuda del animal.

En el lugar también intervino personal del área de Zoonosis, que tomó conocimiento de la situación y participó de las tareas de asistencia.

Los vecinos indicaron que continuarán siguiendo de cerca la evolución del caballo y adelantaron que este sábado volverán al lugar para comprobar cómo atravesó la noche y evaluar su estado de salud, con la esperanza de que pueda recuperarse.