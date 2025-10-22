Vecinos solicitan que se incluya a dos instituciones educativas en la ampliación de la Ruta Provincial 55

Un grupo de vecinos presentó un pedido a las autoridades provinciales y municipales para que, en el marco de la nueva ampliación de la Ruta Provincial 55, se contemple la inclusión de la Escuela Primaria N°16 “25 de Mayo” y del Jardín de Infantes N°909 “Gabriela Mistral”. La solicitud se enfoca en el tramo comprendido entre las calles 55 y 67.

Según expresaron, la falta de medidas de seguridad vial en ese sector representa un riesgo para quienes circulan por la zona, especialmente para los niños y adultos que asisten a ambas instituciones educativas. “Hay vidas en juego porque casi nadie reduce la velocidad al pasar por aquí y no queremos lamentar accidentes”, señalaron en el reclamo.

Los frentistas indicaron que, ante la negativa de colocar reductores de velocidad, proponen que la ampliación de la doble mano de la ruta se extienda hasta la altura de la Escuela y el Jardín como alternativa para mejorar la seguridad vial en el área.