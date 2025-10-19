Vehículo desbarrancó en «El Mirador»

En la tarde del sábado, poco después de las 16, un vehículo Toyota Yaris desbarrancó en la zona conocida como «El Mirador», por motivos que no fueron precisados.

Una dotación de Bomberos Voluntarios asistió al conductor y a los ocupantes, quienes resultaron ilesos. Sin embargo, el vehículo quedó en una posición inestable con riesgo de caer en la sierra.

Ante esta situación, una unidad de rescate de Bomberos Voluntarios implementó un protocolo para contener y asegurar el rodado. En el operativo también intervino personal policial.