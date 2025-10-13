Golpearon a una familia para robarles: estuvieron dentro de la casa cerca de una hora

En la madrugada del lunes, entre la 1 y las 3, al menos cuatro personas ingresaron a una vivienda ubicada en calle 11 entre 12 y 14, propiedad de la familia Gabilán, y cometieron un robo.

Los individuos accedieron al domicilio a través de un balcón. En ese momento, la mujer de la familia se encontraba en la cocina, mientras que Jorge Gabilán y su hijo descansaban en sus habitaciones. Una vez dentro, los asaltantes redujeron a la mujer y luego al hombre, a quien además golpearon en el rostro.

Durante aproximadamente una hora, los asaltantes exigieron dinero y amedrentaron a los integrantes de la familia. En su búsqueda, rompieron una pared con la presunción de que podría haber dinero oculto. Antes de retirarse, cortaron las cortinas de las persianas y se llevaron los teléfonos celulares.

Del lugar sustrajeron una suma de 300.000 pesos, 500 dólares y varios objetos de valor. No se descarta la participación de una mujer en el grupo y de una persona que habría aguardado en el exterior para facilitar la huida.

La familia realizó la denuncia correspondiente en la comisaría local.