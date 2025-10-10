Xoana Martínez conducirá el gremio de municipales hasta 2029

La actual secretaria de Finanzas, Xoana Martínez, fue electa secretaria del Sindicato de Trabajadores Municipales, tras presentarse como cabeza de la lista Verde, única que participó en la elección y que obtuvo un amplio respaldo por parte de los afiliados.

Martínez asumirá formalmente el cargo el 7 de noviembre y reemplazará a Francisco Santangelo, quien había tomado la conducción del gremio tras el fallecimiento de su hermana, Filomena Santangelo.

Con 36 años, casada y técnica de laboratorio, Xoana Martínez inició su actividad gremial en 2016 como secretaria administrativa. Luego ocupó la Secretaría de Finanzas y representó al gremio en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo).

Durante su trayectoria, participó en la firma del Convenio Colectivo de Trabajo, así como en gestiones vinculadas a mejoras salariales y condiciones laborales para los trabajadores municipales.

La nueva conducción estará integrada por Marcelo Garaguso como secretario adjunto, Federico Alegre en la secretaría de Organización, Laura Troppiani en la secretaría Gremial, Laura Romero en la secretaría Administrativa y de Actas, y Jorge Zequeira en Obras y Servicios. La lista se conformó con un total de 40 trabajadores.

Tras conocerse el resultado, Martínez expresó: “Hemos llegado acá con mucha lucha y un enorme sacrificio mirando a cada compañero a los ojos. Este es el resultado del gran equipo que hemos formado donde todos somos uno y estamos al servicio del compañero. En esta lista muchos compañeros llegaron y son fruto de las recorridas que al gobierno tanto le molestan. Hemos demostrado con hechos más que con palabras todo aquello que dijimos. Nadie nos ha regalado nada”.