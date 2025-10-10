Zonal del Atlántico en Dolores este domingo

Las cuatro categorías del Zonal del Atlántico correrán este fin de semana una nueva fecha del calendario 2025 en el autódromo “Miguel Ángel Atauri” de Dolores.

La categoría Monomarca Fiat disputará la octava fecha del año, la Promocional del Atlántico la séptima y la octava, el TC 2000 del Atlántico la séptima, mientras que el Turismo Special de la Costa arrancará la etapa de Play Off que consta de tres fechas.

En la Monomarca estarán presente por Balcarce Tomás Massa y el último ganador de la especialidad, Diego Petrantonio.

En el TSC los balcarceños son: Juan Esteban Dimuro, Juan Pablo Villanueva, Juan Ezequiel Rosconi, Francisco Tamagno, y el ganador de la etapa regular, Ariel Ianni. El TC2000 y la Promocional no cuentan en esta fecha con pilotos de la ciudad.

Se anuncia para sábado y domingo probabilidad de lluvias y tormentas.