Ha dejado de existir en nuestra ciudad, el Sr. Roberto Enrique Obregón. Sus restos son velados de 17 a 19 y luego trasladados al Crematorio Privado de Miramar. Servicios de Casa Boccia. Calle 13 entre 14 y 16. Tel: 42-2138 Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... 1 agosto, 2026 0 438 @puntonuevebalcarce 9.313 Seguidores Seguir La Ciudad Mateo Bianchi fue operado de la columna y continúa en estado crítico con evolución favorable 1 agosto, 2026 Política La Libertad Avanza pide interpelar al coordinador de Seguridad por la ola de delitos en Balcarce 1 agosto, 2026 Policiales Recuperan una moto robada tras una persecución: los sospechosos escaparon a pie Policiales Patrullero del CPR chocó contra un camión estacionado en medio de la lluvia Interés General Vecinos asistieron al caballo que permanecía caído en un charco y luchan por salvarle la vida Deportes La Liga Balcarceña suspendió toda la actividad de este fin de semana Policiales Aprehendieron a un hombre acusado de agredir a su expareja y provocar daños en una vivienda