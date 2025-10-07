Ángela Balatti ganó los 5 km

La joven atleta Ángela Balatti Faberi llegó en primer lugar en la prueba participativa de los 5 km de la carrera “Luis Vildoza”, que se desarrolló el domingo con un tiempo de 22 minutos 45 segundos.

En tanto, como ya se informó, los ganadores de la general 10 km fueron Maxi Moreno y Paola Reinoso. Les siguieron Darío Méndez y Jorge Santillán y Graciela Ytuarte y Tamara Riva.

Se comparten los resultados de los podios de la clasificación brindada por la Asociación Atlética Balcarce que tuvo a cargo la fiscalización de la prueba.

Damas A: Victoria López Espinola, Alma Montoya y Sofía Sánchez.

Caballeros A: Ignacio González Salvo, Braian Bustos e Ignacio Espinoza.

Damas B: Tamara Riva, Jimena Tolosa y Cecilia Ghilardi.

Caballeros B: Maximiliano Moreno, Darío Méndez y Arturo Pezzi.

Damas C: Paola Reinoso, Graciela Anahí Ytuarte y María Eugenia Contardi.

Caballeros C: Jorge Ariel Santillán, Cristian Cardozo y Juan Emilio Vitale.

Damas D: Sandra Noemí Campos, Virginia Martínez y Mónica Sandra Guerra.

Caballeros D: Rubén Darío Mucci, Rolando Cella y Pablo Gómez.

Caballeros E: Enrique Zequeira, Mariano Martín Mateos y Juan Dajil.