Lanzan un concurso fotográfico para revalorizar la identidad ferroviaria de Balcarce

La Asociación Civil Amigos del Riel presentó el concurso de fotografía “Por las vías del tren en Balcarce”, una propuesta cultural que busca rescatar y difundir el patrimonio ferroviario del distrito a través de imágenes vinculadas a su historia, paisajes, objetos y protagonistas.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la entidad para fortalecer la identidad ferroviaria local y promover la participación de la comunidad en el marco de los 150 años del Partido de Balcarce.

La convocatoria tiene alcance nacional y está destinada a personas mayores de 14 años. Cada participante podrá presentar una única obra tomada exclusivamente dentro del Partido de Balcarce, ya sea en color o blanco y negro, siempre relacionada con la temática ferroviaria local.

El período de recepción de trabajos comenzó el pasado 7 de mayo y se extenderá hasta el 20 de junio de 2026 a las 20. La inscripción tendrá un costo de 10 mil pesos.

Las fotografías podrán entregarse en la Casa de la Cultura, en el Vagón Cultural de Amigos del Riel —los martes y miércoles de 14 a 17— o enviarse por correo postal con acuse de recibo. Desde la organización aclararon que no se aceptarán presentaciones fuera de término.

En cuanto a los requisitos, las imágenes deberán tener un tamaño de entre 15×20 y 20×30 centímetros, montadas sobre cartón blanco con un margen de tres centímetros. Además, no podrán superar los dos años de antigüedad y solo se admitirán retoques leves que no alteren la veracidad de la escena retratada.

Cada obra deberá estar identificada en el reverso con un seudónimo y el título correspondiente. En un sobre cerrado aparte, los participantes tendrán que incluir sus datos personales y la información de la captura.

Uno de los puntos destacados de las bases es la prohibición expresa del uso de inteligencia artificial para la creación total o parcial de las imágenes. Las fotografías deberán ser originales y realizadas por el autor mediante cámara o teléfono celular.

Para acreditar autenticidad, se solicitará una copia impresa de los metadatos EXIF o una captura de pantalla donde figure la fecha, hora y dispositivo utilizado. Asimismo, la organización podrá requerir el archivo digital original o material adicional que respalde la autoría de la obra. El incumplimiento de este requisito implicará la descalificación inmediata.

El jurado estará integrado por fotógrafos y representantes de Amigos del Riel, quienes evaluarán la calidad técnica, la creatividad y la relación con la temática propuesta. El fallo será inapelable.

El certamen otorgará un premio único de 200 mil pesos y también se entregarán menciones especiales con diploma. Además, todos los participantes recibirán certificados.

Las obras seleccionadas integrarán una muestra que se desarrollará en la Escuela Secundaria Nº10, el Vagón Cultural y la Casa de la Cultura, en fecha a confirmar.

Finalmente, desde la organización informaron que las fotografías pasarán a formar parte del archivo de Amigos del Riel y podrán ser utilizadas con fines culturales y de difusión.