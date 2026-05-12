LALCEC realizará una campaña gratuita de control de piel

La filial local de la LALCEC llevará adelante una nueva campaña gratuita de prevención y control de piel el próximo 15 de mayo, con el objetivo de promover el cuidado dermatológico y la detección temprana de posibles afecciones.

La actividad estará a cargo de la médica Emilia Rossi y se desarrollará desde las 10 en la sede de LALCEC, ubicada en calle 24 Nº 423.

Desde la institución remarcaron la importancia de realizar controles preventivos y recordaron el mensaje central de la campaña: “La piel es importante, cuidala”.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y las personas interesadas en participar pueden comunicarse al WhatsApp 2266-47-6263 para reservar su turno.

Este tipo de campañas impulsadas por LALCEC buscan generar conciencia sobre la prevención, fomentar los chequeos periódicos y acercar a la comunidad herramientas de cuidado y detección temprana.