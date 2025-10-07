Aprehenden a un hombre tras una pelea que terminó con un herido de arma blanca

Un hombre fue aprehendido en las últimas horas luego de una confrontación que dejó como saldo una persona herida con un arma blanca. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle 38, entre 17 y avenida Virgen de Luján.

Personal de la Estación de Policía Comunal acudió al lugar tras un aviso emitido por el Centro de Monitoreo Municipal (COM), que reportó disturbios en el domicilio mencionado.

Al arribar, los efectivos constataron que un hombre de 36 años presentaba una herida cortante. La víctima relató haber tenido una pelea con otro individuo. Ante esta situación, los agentes procedieron a la aprehensión de un hombre de 46 años, señalado como el presunto agresor. La persona herida fue trasladada por sus propios medios al hospital local para recibir atención médica.

La Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo del Dr. De La Canale, intervino en la causa, caratulada como “Lesiones leves”. El fiscal avaló el procedimiento policial y dispuso la libertad del aprehendido tras el cumplimiento de los recaudos legales establecidos por el artículo 161 del Código Procesal Penal.