Caída de postes de telefonía dejó sin luz varios sectores de la ciudad

La Cooperativa Eléctrica dio a conocer que, todos los inconvenientes en el suministro registrados durante la noche del sábado, fueron ocasionados por la caída de postes de telefonía en distritos puntos del Partido.

En este contexto, todo el personal de la Cooperativa trabaja para restablecer el servicio en los sectores afectados por la caída de postes antiguos de madera sobre el tendido eléctrico.

Desde la entidad se aclara que tanto la colocación como el mantenimiento de los postes de telefonía no corresponden a la Cooperativa, por lo que se intimará a la empresa responsable para que se haga cargo de los daños ocasionados.

Se destaca que los postes, en mal estado, cayeron sobre las líneas eléctricas de baja tensión, lo que provocó la interrupción del servicio.

La situación llevó a un corte de suministro que afectó a numerosos usuarios y obligó a la Cooperativa a movilizar personal y recursos para realizar las reparaciones necesarias. En el reclamo, se solicitará que la empresa responsable indemnice a la Cooperativa por los perjuicios ocasionados. Por último, se informa que se notificará al Poder Ejecutivo y al Legislativo.

Por último, se advierte a toda la población sobre el temporal de viento y lluvia que podría afectar a gran parte de la Provincia de Buenos Aires durante la madrugada y la mañana del domingo. Se recuerda que, como es habitual, todo el personal estará alerta por cualquier inconveniente con el servicio.