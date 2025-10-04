Cerca de 300 productores participaron en la Feria Original organizada por Chayé Hnos.

Cerca de 300 productores y clientes de la región asistieron a una nueva edición de la Feria Original, organizada por Chayé Hnos. S.A., concesionario oficial John Deere, en las instalaciones ubicadas sobre la Autovía 226.

Durante la jornada se presentaron novedades en maquinaria agrícola, tecnologías conectadas y agricultura de precisión. También se realizaron charlas técnicas, sorteos y se ofreció información sobre las áreas de repuestos, posventa y financiación.

Entre los equipos exhibidos se destacó la cosechadora S7, con un sistema de automatización predictiva.

Benjamín Chayé, socio gerente del concesionario, agradeció la presencia de clientes y allegados, y señaló que la feria permitió mostrar no solo la maquinaria disponible, sino también los servicios que ofrece la empresa, como atención en campo, mantenimiento, disponibilidad de repuestos, soporte digital y garantía extendida. Chayé Hnos. tiene su casa central en Balcarce.