Charla sobre Seguridad Operacional en el Aeroclub Balcarce

El pasado sábado 4 de octubre se realizó una charla sobre Seguridad Operacional en la aviación civil en las instalaciones del Aeroclub Balcarce. La actividad estuvo a cargo de Marcelo Peruzzi, Jefe de Base del Aeropuerto Internacional de Mar del Plata.

Durante la jornada se abordaron diversos temas relacionados con la seguridad en la aviación, entre ellos: conceptos de seguridad, evolución del pensamiento en materia de seguridad operacional, causalidad de los accidentes, accidente organizacional, errores y violaciones, el modelo SHELL, el esquema de James Reason, y el rol de las personas en los sistemas de seguridad. También se trataron distintos enfoques institucionales y su impacto en la gestión de la seguridad.

Participaron pilotos de aeroclubes de ciudades vecinas como Ayacucho, Coronel Vidal y Dolores, quienes asistieron tanto por vía terrestre como aérea. La actividad incluyó un almuerzo, que permitió el intercambio entre los asistentes y el fortalecimiento de vínculos entre instituciones.

Desde el Aeroclub Balcarce se agradeció la participación de Marcelo Peruzzi y de los representantes de los aeroclubes mencionados, así como a todas las personas que colaboraron en la organización de la jornada.