Charlas TED: «No quisimos filtrar lo que decían sino escuchar las experiencias de vida»

Se desarrolló una nueva edición de las charlas TED en el Colegio Santa Rosa de Lima. Participaron 19 estudiantes que expusieron ante la comunidad educativa y sus familias, luego de varias semanas de preparación.

Ezequiel Coronel, Andrea Calli y Graciela Funes Ruiz, docentes y organizadores de las charlas TED, señalaron en Radio 100.9, que el encuentro se concretó según lo planificado y que el grupo de alumnos trabajó intensamente en todo el proceso. Explicaron que la propuesta buscó acompañar a los jóvenes en la elaboración de sus ideas y brindarles un espacio de expresión individual.

Los estudiantes coincidieron en que la experiencia les permitió transmitir pensamientos y emociones a sus familias. Indicaron que los temas fueron seleccionados a partir de vivencias personales, mediante un proceso de reflexión que derivó en la exposición final.

El equipo docente remarcó que los alumnos tuvieron libertad total para elegir los contenidos y que la intención fue que cada exposición reflejara la identidad de quien la presentaba. El proyecto continuará el próximo año, con la participación de los actuales expositores en el acompañamiento de nuevos grupos.