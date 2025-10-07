10.3 C
Balcarce
martes 7, octubre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Colisión entre auto y moto: sin heridos

En la mañana de este martes alrededor de las 8 se registró un accidente vial en la intersección de Av. Virgen de Luján y calle 38.
Un vehículo Chevrolet Tracker que circulaba por calle 38 impactó contra una motocicleta en la que circulaban dos mujeres. Producto del impacto, las ocupantes de la moto fueron atendidas en el lugar y luego conducidas al Hospital Municipal, aunque sin mayores consecuencias.
Intervino personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal.

0
24
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.