Continúan las obras para optimizar el drenaje urbano

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos avanza con nuevas tareas vinculadas al mejoramiento del sistema de desagües. Tras las acciones realizadas semanas atrás en la intersección de 39 y 26, los trabajos continúan ahora sobre avenida Pueyrredón (39), entre 22 y 24, donde se llevan adelante ampliaciones en los sumideros existentes.

Esta etapa se enmarca en el programa integral de infraestructura pluvial que contempla intervenciones puntuales en sectores críticos. En este caso, las estructuras son modificadas para contar con un metro adicional de ancho y una extensión de un metro y medio más, lo que posibilitará una mayor eficiencia en la recolección y derivación del caudal pluvial.

Se apunta a resolver una situación en el área: la presencia de anegamientos temporarios cada vez que se registran lluvias intensas de corta duración, como también reducir los efectos adversos de fenómenos climáticos extremos en diferentes sectores de la ciudad.