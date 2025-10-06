Controles de nocturnidad: la Policía Comunal realizó procedimientos durante el fin de semana en Balcarce

Durante el último fin de semana, personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce, a cargo del subcomisario Gastón Sánchez, llevó adelante una serie de operativos de prevención y control en distintos puntos de la ciudad, en el marco de las acciones vinculadas a la nocturnidad.

Como resultado de estos procedimientos, se concretaron tres aprehensiones por infracción a la Ley 8031/73, artículos 72 y 74 inciso A, que sancionan conductas contravencionales relacionadas con disturbios, desórdenes y confrontaciones en estado de ebriedad.

Uno de los operativos se desarrolló en calle 24 entre 9 y 11, donde fue aprehendido un hombre de 34 años que arrojaba piedras hacia viviendas de la zona, sin ocasionar daños materiales.

En otra intervención, realizada en calle 18 entre avenida Favaloro y 15, fueron aprehendidos dos jóvenes de 23 y 21 años que se encontraban protagonizando una confrontación en la vía pública. Ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol.

En todos los casos tomó intervención el Juzgado de Paz Letrado de Balcarce, a cargo de la Dra. Florencia Hogan, que dispuso la formación de las actuaciones contravencionales correspondientes y la posterior libertad de los involucrados, conforme al artículo 119 del decreto ley vigente.