Dos victorias de la Escuela Municipal de Básquet

Los equipos de la Escuela Municipal de Básquetbol tuvieron una destacada actuación durante la realización de la quinta fecha de la Liga de la Asociación de Básquet de Tandil. Fueron dos victorias y una derrota frente a Unión y Progreso Blanco de la vecina ciudad.

Se aprovechó la actividad que se desarrolló en el gimnasio del Club Ferroviarios para disputar un partido entre los dos equipos Sub-13 de nuestra ciudad, donde el vencedor fue el Verde.

Resultados:

U13 verde 62/24;

U13 blanco 49/57;

U15 59/29;

Sub-13 Verde 58 – 31 Sub-13 Blanco.

La próxima presentación de la Escuela de la Subsecretaría de Deporte será el 18 de octubre en condición de local frente a Unión y Progreso Verde.