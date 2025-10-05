El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca visita Balcarce para reunirse con el sector agropecuario

Este lunes a las 9 de la mañana, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, encabezará un encuentro con productores, socios y actores vinculados al sector agropecuario en la Sociedad Rural de Balcarce.

La reunión se llevará a cabo en el Salón Cincuentenario del Predio Ferial de la institución, ubicado en avenida Centenario 2175, esquina 79. El objetivo del encuentro es establecer un espacio de diálogo sobre problemáticas, planes y propuestas vinculadas al agro.

La convocatoria está dirigida a productores, empresarios y representantes del sector. Sergio Iraeta es abogado y productor agropecuario, con más de treinta años de experiencia en la gestión de campos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.