El único diario de la ciudad cumple 30 años: El Diario «Nada más que la verdad»

Hace treinta años se publicaba la primera edición del entonces semanario local, que con el paso del tiempo se transformó en diario. Hoy, tres décadas después, el medio celebra su aniversario recordando sus comienzos y el camino recorrido.

José Simonetta, Director de «El Dario», repasó la historia del emprendimiento. “Cumplimos 30 años, no sin esfuerzo, pero pudimos llegar y trataremos de seguir adelante. Empezamos como semanal, luego sumamos una edición los martes y desde 2004 pasamos a la edición diaria”, explicó.

La iniciativa comenzó a gestarse un par de años antes de la primera publicación, en reuniones con un grupo numeroso de personas. “Participó mucha gente, unas 15 o 20 personas. Todos pensábamos en lo mismo: que hacía falta salir a la calle a buscar las noticias”, recordó.

El trabajo inicial incluyó la compra de maquinaria y la organización del equipo. “Sabíamos que había que imprimir en Balcarce para que tuviera continuidad. Lo importante era sostenerlo en el tiempo”, señaló.

Con respecto a la evolución del medio, indicó que “si bien 30 años no parecen tanto, para nosotros fue una eternidad”. Destacó el esfuerzo de quienes pasaron por la redacción y la colaboración de periodistas, distribuidores, comercios, industrias y lectores.

El fundador remarcó que el diario mantiene su carácter local: “Se escribe, se hace, se imprime y se distribuye en Balcarce. Esa fue la idea desde el principio, que fuera netamente local”.

Sobre los desafíos actuales, reconoció que “los costos son altos y la gente joven no suele leer en papel, pero seguimos firmes”. Añadió que «El Diario» continúa con su versión web, “una de las primeras que tuvo la ciudad”, y que allí se publican adelantos de las noticias que luego se desarrollan en la edición impresa.

Simonetta afirmó que mientras el equipo actual se mantenga, seguirán imprimiendo el diario en papel. “Mientras tengamos fuerzas, vamos a seguir haciéndolo”, sostuvo.

También hizo referencia al archivo histórico del medio: “Tenemos guardados todos los ejemplares desde el primer número. Son 30 años de historia de Balcarce archivados y disponibles para quien los necesite”.

Finalmente, invitó a la comunidad a participar de una misa por el aniversario. “Hoy, a las 18, en la parroquia San José, haremos una misa por los 30 años y por quienes ya no están, como el «Paisano» Aguilar, Araceli Cavuotti y Miguel Galeliano”, informó.