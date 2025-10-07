Encuentro entre Sociedades Rurales del Sudeste y el secretario de Agricultura Sergio Iraeta en Balcarce

Con el objetivo de debatir temas de actualidad que afectan al sector agropecuario y conocer las medidas impulsadas por el Gobierno nacional en relación al campo, varias Sociedades Rurales del sudeste de la provincia de Buenos Aires participaron de una reunión con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta.

El encuentro se realizó en el Predio Ferial de la Sociedad Rural de Balcarce, en un formato abierto y sin formalidades. Esto permitió la participación tanto de productores como de representantes de distintas entidades, quienes pudieron consultar directamente al funcionario sobre diversas problemáticas del sector.

Iraeta evitó referirse a temas vinculados con la política partidaria, especialmente en el contexto de la campaña electoral. Sin embargo, explicó la postura del Gobierno respecto a la eliminación temporal de los derechos de exportación por tres días y sostuvo que esta medida generó un efecto sobre los precios que, según indicó, resulta favorable para los productores.

Entre los temas abordados, uno de los puntos centrales fue la implementación de la identificación electrónica bovina a partir de enero de 2026. El secretario afirmó que el sistema estará operativo desde esa fecha, con disponibilidad de dispositivos por parte de diversos proveedores y con un SENASA preparado para su implementación.

También se trataron cuestiones vinculadas a la infraestructura rural, caminos, relación con la provincia, tasas crediticias y políticas específicas para pequeños productores. En relación a la obra pública, Iraeta mencionó que comenzaron los procesos de licitación para obras viales en rutas nacionales, como la Ruta 3 y las que atraviesan la región de Mesopotamia.

El funcionario destacó además algunas medidas administrativas, como la simplificación de trámites y la reducción de estructuras dentro de su cartera, que pasó de contar con 15 subsecretarías a solo cinco, bajo un único secretario de Estado.

Participaron del encuentro representantes de las Sociedades Rurales de Balcarce, Mar del Plata, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, Ayacucho, Mar Chiquita, General Alvarado y San Cayetano, pertenecientes a la zona VI de CARBAP. En la mesa principal estuvieron presentes el protesorero de la confederación, Santo Rosati; el presidente de la Sociedad Rural de Balcarce, Osvaldo Melucci; el presidente de la Federación Agraria de Balcarce, Bernardo Menone; y el presidente de la Sociedad Rural de Mar del Plata, Juan Carlos Petersen.

También asistieron el intendente de Balcarce, Esteban Reino; el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Miguel Pereyra Iraola; integrantes del INTA a nivel regional; representantes de Agricultores Unidos de Balcarce; miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires; consignatarios de hacienda y otros actores vinculados al sector.