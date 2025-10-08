Este viernes no habrá servicio de higiene urbana por feriado nacional

La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales del Municipio comunica a la comunidad que el viernes 10 de octubre, con motivo del feriado trasladado correspondiente al 12 de octubre, no se realizará el servicio habitual de limpieza urbana. Esto incluye tanto la recolección domiciliaria como el barrido mecanizado de calles.

Se solicita a la población evitar sacar bolsas u otros elementos a la vía pública durante esa jornada, con el objetivo de preservar el orden y evitar acumulación de residuos.

Desde el área municipal se remarca la importancia del compromiso ciudadano para garantizar una ciudad más saludable, limpia y cuidada, especialmente en fechas en las que se interrumpe el funcionamiento de los servicios esenciales.

La actividad se retomará con normalidad en la jornada siguiente, conforme al cronograma habitual.