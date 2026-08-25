Éxito de convocatoria en la jornada técnica “La papa: de Argentina al mundo”

Cerca de 500 personas participaron de la primera jornada técnica “La papa: de Argentina al mundo”, organizada por el Banco de Alimentos Balcarce en el predio ferial de la Sociedad Rural local, con el acompañamiento de instituciones y empresas vinculadas a la actividad.

El encuentro reunió a reconocidos especialistas, quienes abordaron distintos aspectos vinculados con la producción de papa, entre ellos el contexto económico y productivo, clima, suelo, genética, mejoramiento varietal, manejo agronómico, eficiencia y sustentabilidad.

La propuesta también se convirtió en un espacio de intercambio y diálogo entre los diferentes actores que integran la cadena productiva. En ese sentido, desde la organización destacaron que la convocatoria permitió consolidar a la jornada como un punto de referencia regional, nacional e internacional para el ecosistema productivo de la papa.

La actividad contó con el respaldo de distintas entidades y empresas del sector, que acompañaron la iniciativa impulsada por el Banco de Alimentos Balcarce.

Desde la ONG expresaron su agradecimiento a todas las instituciones, empresas, especialistas y asistentes que participaron y respaldaron la realización de esta primera edición.

Cabe recordar que el Banco de Alimentos Balcarce desarrolla una importante tarea social en la ciudad, asistiendo mensualmente a 22 instituciones y llegando con alimentos a unas 1.700 personas.