El CPA Balcarce comenzó a atender en una nueva sede

El equipo de trabajo del CPA Balcarce informó a la comunidad que comenzó a brindar atención en una nueva sede, ubicada en la intersección de calle 53 bis y 20, en el espacio donde anteriormente funcionaba el Centro de Atención Primaria de la Salud “Gral. Balcarce”.

La atención en el nuevo espacio se desarrolla de lunes a viernes, de 9 a 16 horas, con el objetivo de continuar ofreciendo acompañamiento y orientación a la comunidad.

Desde el CPA Balcarce invitaron a los vecinos a acercarse a la sede para realizar consultas, conocer los servicios disponibles y recibir orientación de acuerdo con cada situación particular.

De esta manera, el espacio continúa desarrollando su tarea de atención y acompañamiento, ahora desde esta nueva ubicación.