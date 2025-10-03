Fútbol: Ocantos y Arreguito formarán parte de la delegación argentina

Federico Ocantos y Omar Arreguito serán parte de la delegación argentina que participará en la Copa América de Fútbol para Personas con Parálisis Cerebral, a celebrarse en Uruguay del 8 al 19 de octubre en el Complejo Solanas, ubicado en Maldonado.

Ocantos, distinguido con el Fangio de Oro en la 37ª Fiesta del Deporte, integra la nómina oficial de catorce jugadores convocados para defender los colores nacionales, mientras que Arreguito acompañará al equipo como miembro del cuerpo técnico.

El torneo, organizado por la International Federation of CP Football (IFCPF) junto con la Fundación Oportunidad de Uruguay, tiene como objetivo fomentar la inclusión a través del deporte. La competencia contará con entrada libre y gratuita, y todos los encuentros serán transmitidos en vivo.

La Copa reunirá a las selecciones más destacadas del continente y otorgará puntos decisivos para el ranking internacional.