Motos fuera de circulación: los operativos de secuestro no se detienen y serán más rigurosos

Durante el último fin de semana, la Dirección de Control y Movilidad Urbana, en articulación con la Policía Comunal y el Centro Operativo de Monitoreo (COM), llevó adelante nuevos operativos preventivos de control vehicular que culminaron con el secuestro de siete motocicletas de mediana cilindrada.

Las acciones se realizaron en distintos puntos de la ciudad y respondieron a infracciones vinculadas principalmente al uso de escapes no reglamentarios, falta de documentación obligatoria, casco, licencia habilitante y seguro obligatorio.

Estos operativos no solo buscan garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, sino también proteger la integridad de quienes circulan y mejorar la convivencia urbana, afectada en muchos casos por ruidos molestos, maniobras imprudentes y vehículos en infracción.

Desde la Dirección de Control y Movilidad Urbana advirtieron que los controles no solo continuarán, sino que se intensificarán en los próximos días, especialmente en horario nocturno, donde suelen detectarse las mayores irregularidades.