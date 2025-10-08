Mujer activó botón antipánico ante la presencia de su expareja en una vivienda

Un hombre de 31 años fue detenido en las últimas horas en una vivienda ubicada en calle 7 N° 565, tras ser encontrado en el domicilio de su expareja, a pesar de tener vigente una medida judicial de restricción perimetral.

La intervención policial se produjo luego de que una mujer de 28 años activara el botón antipánico. La alerta fue recibida por el Centro de Monitoreo Municipal, que derivó el aviso a las autoridades correspondientes.

Al arribar al lugar, personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce constató la presencia del hombre, quien debía mantenerse a una distancia mínima de 200 metros, según lo dispuesto por la justicia. Ante esta situación, se procedió a su aprehensión.

El caso quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Flagrancia, a cargo del Dr. De La Canale, quien avaló el procedimiento y ordenó el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán, una vez cumplidos los recaudos legales.