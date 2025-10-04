Mujeres emprendedoras relatarán cómo consolidaron sus proyectos

El próximo martes, 7 de octubre, a las 16 horas, la Casa de la Cultura será escenario de la jornada denominada “Creciendo en Red – Claves para el fortalecimiento productivo”.

El encuentro reunirá a emprendedoras que relatarán cómo consolidaron sus proyectos, generaron impacto en la comunidad y proyectaron sus iniciativas hacia el futuro. Será un espacio de intercambio sobre desafíos, aprendizajes y la importancia de la cooperación como motor de desarrollo y fortalecimiento productivo.

Entre las historias que inspirarán a los asistentes se destacan las de Marcela Machado, fundadora de Guolis; Alicia Jakob, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales (AMEP); Silvina Ibañez, fundadora de CICLA2; y Cecilia Fernández, propietaria de Bodegas y Viñedos Balcarce.

La propuesta, organizada por la Fundación Konrad Adenauer y la Red de Mujeres Productivas, cuenta con el acompañamiento del Municipio y AMEP, y busca fortalecer redes que generen oportunidades y potencien el desarrollo local. Los interesados en inscribirse deberán ingresar al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSZ8Wl6iyOUk61uxcdr25iDZd1DyK7M5dNOC_xJFw060tUoA/viewform?usp=header