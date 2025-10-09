Octubre rosa: Se realizará jornada de prevención en la Casa de la Cultura

El próximo sábado 25 de octubre, a partir de la hora 18, la Casa de la Cultura será sede de una nueva edición de la jornada Octubre Rosa, una propuesta impulsada LALCEC Balcarce para promover la concientización sobre la prevención del cáncer de mama y fortalecer la red de apoyo emocional y comunitario.

El encuentro reunirá a profesionales de la salud y especialistas en bienestar emocional en una serie de charlas abiertas a toda la comunidad. La médica ginecóloga Dra. Sandra Scicchitano abordará estrategias de prevención y detección temprana bajo el lema “Prevención de Cáncer de Mamas”, poniendo el acento en la importancia de los controles periódicos y la autoexploración.

Luego, la Lic. Psicóloga Alejandra Marchegiani brindará la charla “Abrazando las emociones”, centrada en la contención afectiva y el acompañamiento durante los procesos de diagnóstico y tratamiento.

Otro de los espacios destacados será “Quimio con Pelo”, una iniciativa que busca difundir el uso de cascos fríos, una tecnología que permite conservar el cabello durante la quimioterapia. A través de testimonios y experiencias, se compartirá información sobre esta alternativa y las redes solidarias que la sostienen.

Durante la jornada se realizará además una campaña de donación de cabello, con la participación de estilistas invitados. Los mechones recolectados serán destinados a la organización Pelucas Oncológicas, que confeccionará pelucas para mujeres en tratamiento y las pondrá a disposición en la ciudad de Balcarce.

La entrada será libre y gratuita. Se invita al público a colaborar con un alimento no perecedero, que será entregado a Protección a la Infancia.

Con el lema “Porque prevenir es amor propio y acompañar es solidaridad”, esta actividad busca generar conciencia, fomentar la empatía y fortalecer los lazos comunitarios en torno al cuidado de la salud integral.