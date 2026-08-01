Patrullero del CPR chocó contra un camión estacionado en medio de la lluvia

Un móvil del Comando de Prevención Rural (CPR) protagonizó un accidente de tránsito en las últimas horas en la intersección de las calles 35 y 20.

De acuerdo con la información recabada, una camioneta perteneciente al CPR habría perdido el control como consecuencia de las dificultades para circular provocadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas. A raíz de esa situación, el vehículo terminó impactando contra un camión que se encontraba estacionado.

Como consecuencia del choque, el efectivo policial que conducía el móvil sufrió algunos golpes, aunque afortunadamente las lesiones no revestían gravedad.

En el lugar trabaja personal de Tránsito de la Municipalidad de Balcarce, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.