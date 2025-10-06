Principio de incendio en frigorífico

En la mañana del lunes, una dotación de Bomberos Voluntarios, compuesta por seis integrantes, trabajó en un principio de incendio registrado en un frigorífico de papa ubicado sobre la Ruta 55, a pocos metros de la empresa Molinos Balcarce.

Según informó a Radio 100.9 Nicolás Cucci, oficial a cargo del operativo, el foco ígneo se originó en un plafón eléctrico dentro de una oficina del establecimiento. El fuego fue controlado con una línea de bajo caudal. Además, empleados del frigorífico realizaron maniobras iniciales para contener el incidente antes de la llegada de los bomberos.

En el lugar también intervino personal del área de Redes de la Cooperativa de Electricidad.