Reconocimiento a profesores de Educación Física

La Subsecretaría de Deporte y Recreación organizó una serie de reconocimientos a los profesores de educación física jubilados en el contexto de la realización de la carrera “Luis Vildoza”.

La entrega fue realizada por el intendente, Esteban Reino; la subsecretaria de Deporte, Soledad Vivio, y la inspectora de Educación Física, María José Regulez.

Una vez finalizada la competencia se fue nombrando uno a uno los galardonados en el marco de la celebración del “Día del Profesor de Educación Física” que se conmemora cada 8 de octubre, recordando la creación de la Primera Escuela Nacional de Educación Física en 1932.

Un momento especial se vivió durante la entrega de una plaqueta recordatoria a los hijos de Luis Vildoza y Analía Schulman, otra de las profesoras que por su compromiso con la educación tuvo una destacada trayectoria.

Luego recibieron: Marcelo Basterrechea, Laura Borselli, Roxana Capeccio, Walter Carballo, Marcelo Cazabat, Pía Corvetto, Fernando De La Torre, Cristina Díaz, Mario Di Iorio, Sandra Di Pego, Diana Domínguez, Ivonne Federico, Marcelo Fernández, Hugo Ferrino, Paola Ferrino, Jorge Galello, Fernanda Gastaldi, Horacio González, Mariela Gurucharri, Julio Iacovelli, Sonia Ialea, Juan Carlos Iribarren, Marcela Lagarde, Daniel Lapadula, Alejandra Larrapide, Mario Madrid, Adriana Marmet, Graciela Marolda, Perla Marolda, Katia Martorello, Javier Melita, Nancy Nava, Marcelo Palumbo, Susana Parra, Darío Patuto, Matilde Resusta, Carmen Riquelme, Sergio Rodríguez, Adrián Scorziello, Yesica Stefen, Virginia Taverna, Teresa Vázquez, Daniel Vidal, Eduardo Vidal y Daniel Vitale.

Aquellos que no pudieron estar podrán retirar su reconocimiento en la Subsecretaría de Deporte, en horario de 7 a 13hs.