San Agustín celebra su 116º aniversario con una fiesta cargada de tradición y comunidad

Con una fuerte impronta cultural y el entusiasmo característico de su gente, San Agustín se prepara para vivir una nueva edición de su esperada fiesta anual, esta vez en el marco de su 116º aniversario. Una propuesta que trasciende los límites de la localidad y convoca a visitantes de toda la región.

El lanzamiento oficial se llevó a cabo esta mañana en la “Sala de los Intendentes” con la presencia del secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani; la delegada municipal, Mariángeles Pietrantuono, y uno de los organizadores del festejo, Darío Maldonado. Cada uno, desde su lugar, destacó la importancia de una celebración profundamente arraigada en la identidad local y que ha sabido crecer año tras año.

Stoppani subrayó el valor simbólico de esta fecha para los sanagustinenses: “Es una fiesta instalada en el calendario regional, que refleja el compromiso de toda una comunidad por mantener vivas sus costumbres y tradiciones. Esperamos que el clima acompañe, porque habrá actividades para todos los gustos”.

Por su parte, Pietrantuono hizo hincapié en el esfuerzo que implica organizar un evento de esta magnitud. “Es un nuevo desafío. Cada edición representa una oportunidad para consolidar el trabajo conjunto entre el municipio, las instituciones y los vecinos. El crecimiento de la fiesta ha sido tal que hoy requiere del apoyo de empresas para sostenerla”, expresó. La funcionaria también resaltó el rol clave de las entidades educativas e intermedias, para quienes este encuentro representa un espacio de participación activa y desarrollo.

Maldonado, en tanto, detalló el nutrido cronograma artístico que se desplegará durante el fin de semana. El sábado, desde las 18, se presentarán artistas locales y regionales de distintos géneros, con la participación de agrupaciones como Los Carperos, Julián Arilla, Alma Errante, Carpe Diem, Daniel y Alan Lezica y Valeria López Vila. El cierre de la jornada estará a cargo de Miguel Ángel con su propuesta de cumbia santafesina.

El domingo iniciará a las 10 con el acto protocolar, seguido del tradicional desfile institucional y criollo, que contará con la presencia de varias agrupaciones a caballo y representantes de escuelas y organizaciones comunitarias. La clásica vaquillona con cuero, que este año se servirá gracias a la donación de vecinos, será uno de los momentos más esperados del mediodía.

A partir de las 14, retomará la actividad en el escenario con números como Matías Correa, Enzo Carmona, Kuyay, Sebastián Briz, Darío Maldonado, Anabela y Banda Libre, Carlos Ramón Fernández y el cierre con Los del Fuego, alrededor de las 20:30.

La fiesta no sólo representa un homenaje a la historia del pueblo, sino también una muestra del espíritu anfitrión que caracteriza a San Agustín. Como señaló Pietrantuono, “se triplica la población esos días, y los vecinos están siempre listos para recibir con calidez a quienes nos visitan”.