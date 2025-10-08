San Agustín reprograma su 116º aniversario por pronóstico de mal tiempo

Ante las condiciones climáticas desfavorables previstas para el domingo 12 de octubre, la Delegación Municipal de San Agustín, junto a todas las instituciones y personas involucradas en la organización del 116° aniversario de la localidad, decidió postergar la totalidad de las celebraciones planeadas para el fin de semana, incluidas las actividades del sábado.

La medida busca priorizar el bienestar de los asistentes y garantizar que el evento pueda ser disfrutado plenamente por toda la comunidad. En este contexto, las autoridades resolvieron aplazar los festejos para el fin de semana siguiente, reprogramándolos para los días sábado 18 y domingo 19 de octubre.