Se brindaron detalles de la «Caravana de la Alegría 2025»

El Colegio Parroquial «Emilio Lamarca» organiza la 51ª Caravana de la Alegría que se llevará a cabo el próximo 12 de octubre bajo el lema “Con alegría y esperanza celebramos nuestra ciudad”.

Luján La Rocca, directora del colegio parroquial, señaló en Radio 100.9, que este año se busca darle un sentido especial a la propuesta: “Queremos celebrar nuestro partido en su cumpleaños y dar gracias, entendiendo que Balcarce es nuestra casa común. Pedalear por sus calles simboliza agradecer y disfrutar de la tierra que tenemos”.

La fecha elegida coincide con el Día de la Diversidad Cultural. La Rocca explicó que octubre también reúne otros acontecimientos significativos, como el «Día de la Madre» y distintos eventos en la ciudad, por lo que se resolvió llevar adelante la actividad ese día. En caso de mal clima, la caravana podrá reprogramarse durante noviembre.

Inscripciones y cartones

Las inscripciones y la venta de cartones ya están en marcha. El valor es de 3.000 pesos por cartón o dos por 5.000 pesos, e incluyen un número para participar en sorteos y premios que se entregarán a lo largo de la jornada. Los cartones pueden adquirirse en la sede de la escuela parroquial, abierta de 8 a 18 horas, y también estarán disponibles el mismo día de la caravana desde las primeras horas de la mañana.

Bicicletas adornadas

Como ocurrió en 2023, se invita a los participantes a adornar sus bicicletas con materiales reciclados, en línea con el cuidado del medio ambiente. Este año se suma una consigna especial: que cada bicicleta lleve un detalle que represente al partido de Balcarce, ya sea un símbolo, un lugar significativo o un elemento relacionado con su historia.

La Rocca indicó que entre quienes participen con estas propuestas se realizará un sorteo especial: “Queremos destacar ese gesto de representar a la ciudad en cada bicicleta. La idea es que cada familia ponga creatividad e identidad en su participación”.

Significado de la caravana

Al ser consultada sobre lo que significa para la institución esta actividad tras más de cinco décadas de realización, La Rocca expresó: “La caravana implica celebrar valores como la familia y la alegría, y este año especialmente lo grandioso que es tener a Balcarce como casa común. También destacamos la solidaridad, que caracteriza a los balcarceños en distintas circunstancias”.

La jornada será abierta a toda la comunidad, sin límite de edad ni condición de participación en bicicleta. La concentración tendrá lugar en la sede del colegio, y desde allí se desarrollará el recorrido y las actividades programadas.