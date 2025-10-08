Se celebró la semana del derecho a jugar por el «Club después del Cole»

Con una agenda cargada de actividades, juegos y encuentros escolares, el programa municipal “Club después del cole”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, llevó adelante una nueva edición de la “Semana del derecho a jugar”, una iniciativa que ya cumple cuatro años y que sigue creciendo en alcance y participación.

“Esta propuesta surgió desde el Club hace cuatro años. La presentamos al Concejo Deliberante con el objetivo de que todas las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes se sumen a conmemorar y visibilizar el Derecho a Jugar”, explicó Fara Amado Cunqueiro, coordinadora del programa.

La fecha establecida es la semana del 27 de septiembre ya que en 1990, en nuestro país, se sancionó la Ley N° 23.849 que puso en vigencia la Convención sobre los Derechos del Niño, sentando las bases para la construcción futura de un sistema de promoción y protección integral de la niñez y la adolescencia.

Se contó con una participación activa de instituciones educativas, organismos sociales y vecinas y vecinos de distintos barrios de la ciudad. “Invitamos a que, al menos un día de dicha semana, cada institución pudiera trabajar sobre el derecho a jugar, incorporándolo a su planificación o currícula. La idea es que sea una excusa para hablar de lo importante que es jugar, no sólo como diversión, sino como parte esencial del desarrollo integral de chicos y chicas”, detalló Cunqueiro.

Durante esta edición, la convocatoria se amplió notablemente: el equipo del Club recorrió todas las escuelas de la ciudad, así como también las de Ramos Otero y San Agustín. Además, se realizaron intervenciones barriales con propuestas lúdicas abiertas a la comunidad. “Hicimos un spot audiovisual que se difundió por las pantallas locales y un programa de radio que se emitió en todas las emisoras de Balcarce”, agregó la coordinadora.

El cierre de la semana fue tan intenso como emotivo: se organizaron tres jornadas en simultáneo con la participación conjunta de siete escuelas, en las que se desarrollaron dinámicas grupales, juegos cooperativos y momentos de reflexión sobre cómo el juego fortalece la autoestima, la creatividad y el bienestar emocional.

“Fue una movida muy linda, con una gran recepción tanto en las instituciones como en las familias. Lo más valioso fue ver cómo se apropiaron de la propuesta”, expresó Cunqueiro.