Se colocó árbol en recuerdo a Luis Vildoza en el Colegio Nacional

Esta mañana, se procedió a plantar un árbol en el patio de la Escuela Secundaria Nº 3 “Carmelo Sánchez” en homenaje a Luis Vildoza, teniendo en cuenta su pasado como profesor y director del establecimiento.

La iniciativa fue del vecino Sergio Rodríguez, quien manifestó que se trata de la especie Catalpa, uno de los árboles de mayor porte que servirá para brindar sombra a los alumnos en los momentos de recreo.

Estuvieron presentes el intendente, Esteban Reino; la subsecretaria de Deporte, Soledad Vivio; la directora del establecimiento, Karina Erratchu, y los tres hijos de Luis, Diego, Karina y Soledad, además de sus nietos.

Fue en el marco del “Día del profesor de educación física”, que se conmemora cada 8 de octubre en recuerdo de la creación, en 1932, de la Primera Escuela Nacional de Educación Física.

Participaron profesores de educación física que fueron compañeros de Luis: Julio Iacovelli, Daniel Vidal y Susana Parra.