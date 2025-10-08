Se conocieron detalles de la fecha 19 del Fútbol local

Este fin de semana se concretará la fecha 19 del Torneo de Primera División que organiza la Liga Balcarceña de Fútbol. También se conoció la programación del resto de las categorías.
SABADO 11/10/25
CANCHA: RACING FC
Atlético San Agustín – FC Agrarias
*09.30 horas 10° Division
*10.45 horas. 8° Division
*12.15 horas. 6° Division
*14.00 horas. 4° Division
*16.00 horas. 1° Division
CANCHA: MUNICIPAL
Ferroviarios – Los Patos FC
*09.30 horas. 10° Division
*10.45 horas. 8° División
*12.15 horas. 6° División
*14.00 horas. 4° División
*16.00 horas. 1° División
CANCHA: AMIGOS UNIDOS
San Lorenzo – Racing FC
*09.30 horas. 10° Division
*10.45 horas. 8° Division
*12.15 horas. 6° Division
*14.00 horas 4° Division
*16.00 horas. 1° Division
CANCHA: LOS PATOS FC
Amigos Unidos – Racing FC
*10.00 horas 11° División
Sp Trabajo Mitre – Amigos Unidos
*11.30 horas. 9° Division
*12.45 horas. 7° Division
*14.15 horas. 5° Division
*16.00 horas. Femenino
DOMINGO : 12/10/25
CANCHA: LOS PATOS FC
Sportivo Trabajo Mitre- Amigos Unidos
*09.30 horas. 10° División
*10.45 horas. 8° División
*12.15 horas. 6° División
*14.00 horas. 4° División
*16.00 horas. 1° División
CANCHA: BOCA JUNIORS
Dep Los Pinos – Atl San Manuel
*09.00 horas. 7° División
Racing FC Blanco – Atl San Manuel
*10.30 horas. Fem Sub 2015( liguilla)
*12.00 horas. Femenino
*14.00 horas. 4° División
*16.00 horas. 1° Division
CANCHA: RACING FC
Atl San Agustín – FC Agrarias
*10.00 horas. 11° Division
*11.15 horas 7° Division
*12.45 horas. 5° Division
Atl San Agustín – Ferroviarios
*14.30 horas. Fem Sub 2010
Atl San Agustín – FC Agrarias
*16.00 horas. Femenino
CANCHA: MUNICIPAL
Ferroviarios – Los Patos FC
*10.00 horas. 11° Division
*11.15 horas. 9° Division
*12.30 horas. 7° Division
*14.00 horas. 5° Division
*16.00 horas. Femenino
CANCHA: AMIGOS UNIDOS
San Lorenzo – Racing FC
*11.45 horas. 9° Division
*13.00 horas. 7° Division
Boca Juniors – Racing FC Celeste
*14.30 horas. Fem Sub 2010
San Lorenzo – Racing FC
*16.00 horas. Femenino