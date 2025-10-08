10.3 C
Balcarce
miércoles 8, octubre, 2025
Se conocieron detalles de la fecha 19 del Fútbol local

Este fin de semana se concretará la fecha 19 del Torneo de Primera División que organiza la Liga Balcarceña de Fútbol. También se conoció la programación del resto de las categorías.

SABADO 11/10/25

CANCHA: RACING FC

Atlético San Agustín – FC Agrarias 

*09.30 horas          10° Division

*10.45 horas.           8° Division

*12.15 horas.           6° Division

*14.00 horas.           4° Division

*16.00 horas.           1° Division

CANCHA: MUNICIPAL

Ferroviarios – Los Patos FC 

*09.30 horas.         10° Division

*10.45 horas.           8° División

*12.15 horas.           6° División

*14.00 horas.           4° División

*16.00 horas.           1° División 

CANCHA: AMIGOS UNIDOS

San Lorenzo – Racing FC 

*09.30 horas.         10° Division

*10.45 horas.           8° Division

*12.15 horas.           6° Division

*14.00 horas            4° Division

*16.00 horas.           1° Division  

CANCHA: LOS PATOS FC

Amigos Unidos – Racing FC 

*10.00 horas         11° División 

Sp Trabajo Mitre – Amigos Unidos 

*11.30 horas.          9° Division

*12.45 horas.          7° Division

*14.15 horas.          5° Division

*16.00 horas.          Femenino

DOMINGO : 12/10/25

CANCHA: LOS PATOS FC

Sportivo Trabajo Mitre- Amigos Unidos

*09.30 horas.         10° División

*10.45 horas.           8° División

*12.15 horas.           6° División

*14.00 horas.           4° División

*16.00 horas.           1° División

CANCHA: BOCA JUNIORS

Dep Los Pinos – Atl San Manuel 

*09.00 horas.        7° División

Racing FC Blanco – Atl San Manuel 

*10.30 horas.        Fem Sub 2015( liguilla) 

*12.00 horas.        Femenino

*14.00 horas.        4° División      

*16.00 horas.        1° Division

CANCHA: RACING FC 

Atl San Agustín – FC Agrarias

*10.00 horas.      11° Division

*11.15 horas         7° Division

*12.45 horas.        5° Division

Atl San Agustín – Ferroviarios 

*14.30 horas.       Fem Sub 2010

Atl San Agustín – FC Agrarias 

*16.00 horas.        Femenino

CANCHA: MUNICIPAL

Ferroviarios – Los Patos FC 

*10.00 horas.      11° Division

*11.15 horas.        9° Division

*12.30 horas.        7° Division

*14.00 horas.        5° Division

*16.00 horas.        Femenino

CANCHA: AMIGOS UNIDOS

San Lorenzo – Racing FC 

*11.45 horas.        9° Division

*13.00 horas.        7° Division

Boca Juniors – Racing FC Celeste 

*14.30 horas.        Fem Sub 2010

San Lorenzo – Racing FC 

*16.00 horas.        Femenino

