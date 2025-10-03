Se viene una nueva edición de «Hacelo Corto»

El jueves 9 de octubre se realizará en el Teatro Municipal la séptima edición de “Hacelo Corto”, una propuesta de la Tecnicatura en Multimedios de la Escuela de Educación Técnica N°1 que se consolidó como parte de su proyecto institucional.

Silvina Finamor, directora de la institución, explicó que la iniciativa “año a año se va afianzando y va teniendo mayor participación de escuelas y estudiantes”. Destacó además que el proyecto fortaleció a la Tecnicatura gracias al compromiso de docentes y alumnos.

Por su parte, Pablo Pascual, docente responsable del proyecto, señaló que “hay una decisión de política educativa muy fuerte de respaldar todo lo que tiene que ver con la comunicación y las economías del conocimiento”. También destacó la puesta en marcha del canal de YouTube Fuera de Foco TV, que permite a los estudiantes producir y difundir contenidos propios.

En esta edición se presentarán 31 cortometrajes, superando la cifra del año pasado, cuando se habían inscripto 15. Participan estudiantes desde el último año de primaria hasta el ciclo superior de secundaria.

Las temáticas fueron definidas de acuerdo al nivel educativo. Para primaria se propuso trabajar con cuentos; para ciclo básico de secundaria, “Un post no es lo que parece”; y para ciclo superior, “No todo es un like”, con eje en las redes sociales y su uso responsable.

El evento se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube Fuera de Foco TV. Desde la organización remarcaron el rol de los docentes tutores, quienes acompañaron a los alumnos en el proceso de realización de los cortos. También se destacó el apoyo del equipo directivo y de los profesores de la Tecnicatura que sostienen la propuesta cada año.