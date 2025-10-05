TC en San Nicolás: Mangoni fue cuarto. Ganó Agustín Canapino

Este domingo se disputó en el autódromo de San Nicolás la duodécima fecha de la temporada del Turismo Carretera, correspondiente a la segunda carrera de los Play Off.

El piloto de Arrecifes, Agustín Canapino, se quedó con la victoria tras un mano a mano en pista con Matías Rossi. Su compañero de equipo, Santiago Mangoni, finalizó en la cuarta posición.

Mangoni sumó puntos importantes en la lucha por el campeonato. Durante la competencia, protagonizó un cruce con Julián Santero, con quien intercambió posiciones en una misma vuelta.

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará el 2 de noviembre en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Ríos.