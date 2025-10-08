Última charla del año: construcción de la autoestima y salud mental infanto juvenil

Desde el “Club después del Cole” se anunció la última charla abierta y gratuita del año, destinada a familias y adultos referentes de niños, niñas y adolescentes. Tendrá lugar el viernes 17 de octubre, en horario de 17:15 a 19, en el Palacio Municipal, con el eje puesto en la construcción de la autoestima y la salud mental en las infancias y adolescencias.

“La idea es brindar herramientas concretas que puedan ayudar a padres y madres a acompañar de manera positiva el crecimiento emocional de sus hijos e hijas, en un contexto que muchas veces resulta desafiante. Ayudándolos en su función como padres para que puedan criar con amor. Dándoles herramientas a sus hijos para que se desarrollen en valores y tomen buenas decisiones en un mundo que los empuja a diario a situaciones de riesgo”, indicó Cunqueiro.

La actividad es con inscripción previa, totalmente gratuita, y forma parte del ciclo de charlas familiares que el programa desarrolló durante todo el año con el objetivo de fortalecer el rol del adulto en los procesos de crianza, promover la escucha activa y construir espacios de cuidado desde la comunidad.

Los interesados podrán registrarse ingresando en el siguiente enlace: https://forms.gle/ge87pzfiNkimJShA6