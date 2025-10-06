Vivio hizo un balance sobre la carrera homenaje a «Luis Vildoza»

La subsecretaria de Deporte y Recreación, Soledad Vivio, trazó un balance “muy positivo” sobre la realización de la carrera homenaje “Luis Vildoza”, que tuvo una gran cantidad de inscriptos en sus dos distancias: 5 y 10 km. Los atletas Paola Reinoso y Maximiliano Moreno resultaron triunfadores en la carrera principal.

La funcionaria mencionó que lo climático no acompañó y fue determinante para que participara alrededor del 50% de los más de 400 inscriptos. Por ejemplo, mencionó que en la prueba competitiva de 10 km había más de 150 participantes y finalmente fueron alrededor de 100 los que se presentaron en la fría mañana del domingo.

Esto también se vio evidenciado en la correcaminata de 5 km que tenía –a priori- más de 250 inscriptos y hubo muchos menos en la grilla de largada.

“La lluvia del día anterior y el frío de la mañana del domingo nos jugó una mala pasada pero igual estamos muy contentos con la participación porque para nosotros fue un muy buen número”, aseguró Vivio.

En tanto, agradeció a todos los gimnasios y centros de entrenamientos de la ciudad por la predisposición, ayuda y colaboración en la difusión del evento. Asimismo, a profesores de educación física jubilados y en actividad, al grupo de Adultos Mayores, Discapacidad que depende de Desarrollo Social, concejales, funcionarios y consejeros escolares.

“Uno puede tener la mejor de las ideas pero terminan ejecutándolas las personas que se acercan, colaboran, participan y hacen que se haga grande. En ello, quiero remarcar la participación de grupos de runner que se acercaron para intervenir, tanto de Balcarce como de Mar del Plata”, admitió.

El coordinador de Deporte, Marcelo Basterrechea, puntualizó que “a los participantes les gustó mucho el circuito elegido (que era el que hacía Vildoza en sus entrenamientos) porque fue muy entretenido por los sectores que transitó”.

También indicó que “se hizo difícil en algunos tramos por el temporal pero todos indicaron que lo disfrutaron y que les pareció muy lindo”.

Respecto al profe Luis Vildoza, que tuvo una amplia trayectoria en el ámbito educativo y político de la ciudad, remarcó que “era una persona muy bondadosa y humana muy querida por todos, por eso que haya sido acompañada por tanta gente nos llena de orgullo y habla de que cumplimos con la tarea de mantener viva su imagen”.

En tanto, mencionó que “la jordana sirvió también para recordar la figura de la profesora Analía Schulman, que también sembró una profunda huella en el ámbito educativo”.

Segunda edición

La Subsecretaría adelantó que teniendo en cuenta la gran participación, el interés que generó en diferentes ámbitos deportivos y las felicitaciones recibidas ya queda confirmada la segunda edición de la carrera “Luis Vildoza”.

“La idea el año que viene es seguir brindando homenaje a los profesores de educación física. En esta primera edición nos acompañaron muchos de ellos y la inspectora de Educación Física, María José Regulez”, indicó.