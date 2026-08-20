Accidente en calles 27 y 8: un conductor fue trasladado al Hospital Municipal

Un accidente de tránsito se registró pasadas las 17 horas de este jueves en la intersección de calles 27 y 8, donde, por circunstancias que son materia de investigación, colisionaron un Volkswagen Gol y un Fiat Palio.

Según trascendió, el Volkswagen Gol circulaba por calle 27 cuando fue impactado en su lateral derecho por el Fiat Palio, que se desplazaba por calle 8.

Como consecuencia del choque, el conductor del Gol fue trasladado de manera preventiva por una ambulancia del SAME al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”, donde sería evaluado por personal médico.

Por su parte, el conductor del Fiat Palio resultó ileso y no requirió asistencia hospitalaria.

En el lugar trabajaron agentes del área de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.